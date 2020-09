Milan Brescia 3-1 | prova confortante dei rossoneri | esordio per Tonali

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 settembre 2020) Nell’ultima amichevole prima degli impegni ufficiali, ilha superato 3-1 ilcon la maglia rossonera perUltima amichevole precampionato per il, che aello ha superato per 3-1 ildi Delneri. Dopo la rete del vantaggio di Kessié nel primo tempo, idilagano nella ripresa grazie ai gol di Colombo e Castillejo. Inutile la rete di Ghezzi a fine ripresa. La partita sarà ricordata anche per l’di Sandrocon la maglia rossonera. Un caso del destino che la sua prima in rossonero sia proprio contro i propri ex compagni entrando al posto di Ismael Bennacer. Leggi su Calcionews24.com