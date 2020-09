(Di sabato 12 settembre 2020) La nostra intervista a Maïmouna Doucouré,deldisponibile su Netflix dal 9 Settembre. La storia disi sviluppa in quello spazio che si trova tra due culture diverse e in contrasto, quello spazio in cui si vive la sua piccola protagonista Amy, spinta dalle tradizioni culturali della sua famiglia senegalese da una parte e le pressioni sociali di un mondo libero e frenetico dall'altra. Tra questi opposti si inserisce il racconto dellaMaïmouna Doucouré, che abbiamo raccontato in quel di Berlino in occasione della presentazione delNetflix alla kermesse tedesca. Una chiacchierata in cui ci siamo fatti raccontare sia l'ispirazione del suoche il lavoro sul set con le ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mignonnes, la regista: “L’ispirazione per il film viene dalla mia infanzia.” - taltos_mxp_yyz : @noitre32 @netflix Le Cuties, le amiche cool che vorresti.Diretto dalla regista francese Maïmouna Doucouré e vincit… - taltos_mxp_yyz : @GattoGatto4 @LuceJoyy Le Cuties, le amiche cool che vorresti.Diretto dalla regista francese Maïmouna Doucouré e vi… - taltos_mxp_yyz : @LuceJoyy Le Cuties, le amiche cool che vorresti.Diretto dalla regista francese Maïmouna Doucouré e vincitore di un… - taltos_mxp_yyz : @farina_carmine5 Le Cuties, le amiche cool che vorresti.Diretto dalla regista francese Maïmouna Doucouré e vincitor… -

Ultime Notizie dalla rete : Mignonnes regista

Nove miliardi persi in borsa in un solo giorno, pioggia di cancellazioni degli utenti e una vera e propria campagna di boicottaggio sui social: Netflix è al centro della tempesta per il nuovo film fra ...Netflix nell’occhio del ciclone per il film Cuties. In poche ore è partita attraverso i social la campagna di boicottaggio Cancel Netflix e il colosso ha perso in Borsa oltre 9 miliardi in un solo gio ...