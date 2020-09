Migliaia di euro per tornare dalle famiglie: l’odissea dei migranti bloccati nel Sannio (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata di ieri personale della Squadra Mobile di Benevento e della Sezione Polizia Stradale ha tratto in arresto il cittadino bulgaro D. Z., classe 65’, responsabile del reato previsto dall’art. 12 comma 3 let. A e B del decreto legislativo 286/1998 per aver favorito l’ingresso illegale nel territorio italiano di otto cittadini di origine afgana. In particolare nel primo pomeriggio di ieri, un autotrasportatore contattava il servizio di emergenza 113 in quanto sul raccordo autostradale 09, in direzione Benevento, era fermo un altro camion con rimorchio con targa straniera il cui conducente era in evidente difficoltà. Nell’immediatezza giungeva personale della Sezione Polizia Stradale di Benevento e del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico; gli operanti, sentendo dei rumori provenire ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata di ieri personale della Squadra Mobile di Benevento e della Sezione Polizia Stradale ha tratto in arresto il cittadino bulgaro D. Z., classe 65’, responsabile del reato previsto dall’art. 12 comma 3 let. A e B del decreto legislativo 286/1998 per aver favorito l’ingresso illegale nel territorio italiano di otto cittadini di origine afgana. In particolare nel primo pomeriggio di ieri, un autotrasportatore contattava il servizio di emergenza 113 in quanto sul raccordo autostradale 09, in direzione Benevento, era fermo un altro camion con rimorchio con targa straniera il cui conducente era in evidente difficoltà. Nell’immediatezza giungeva personale della Sezione Polizia Stradale di Benevento e del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico; gli operanti, sentendo dei rumori provenire ...

LaCnews24 : Rifiuti abbandonati nel Parco della Sila, multe per migliaia di euro #calabrianotizie #newscalabria - iivannoteii : RT @TucciTuccio: un ministro dell’istruzione, quello in quota Lega del governo precedente, quando lui da ministro degli interni era impegna… - luca_tessitore : RT @TucciTuccio: un ministro dell’istruzione, quello in quota Lega del governo precedente, quando lui da ministro degli interni era impegna… - giovcusumano : RT @TucciTuccio: un ministro dell’istruzione, quello in quota Lega del governo precedente, quando lui da ministro degli interni era impegna… - AlexTheLondoner : @SirDistruggere Peraltro, ho chiesto a un mio amico tatuatore che mi ha confermato che questi hanno addosso svariat… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia euro Ladri rubano carta di credito nell'auto di Djuric: acquisti per migliaia di euro Salernonotizie.it Rifiuti abbandonati nel Parco della Sila, multe per migliaia di euro

Si tratta di alcune persone colpevoli di aver indiscriminatamente abbandonato sacchi di spazzatura in località Agnara di San Giovanni in Fiore, territorio peraltro ricadente nei confini del Parco dell ...

Al via il Salone del Camper 2020. Il boom del mercato estivo spinge l’11esima edizione

Parte il 12 settembre il Salone del Camper 2020, l’XI° edizione dell’evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà, alle Fiere di Parma e in programma fino al 20 settembre. Infatt ...

Si tratta di alcune persone colpevoli di aver indiscriminatamente abbandonato sacchi di spazzatura in località Agnara di San Giovanni in Fiore, territorio peraltro ricadente nei confini del Parco dell ...Parte il 12 settembre il Salone del Camper 2020, l’XI° edizione dell’evento nazionale più importante del settore del Turismo in Libertà, alle Fiere di Parma e in programma fino al 20 settembre. Infatt ...