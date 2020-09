Mercedes Vito, sempre più auto (Di sabato 12 settembre 2020) Oggi parliamo di un aggiornamento importante, quello della terza generazione del Mercedes Vito, commercializzata nel 2014, con già oltre 530.000 unità vendute all'attivo, uno dei van più gettonati del mercato. Questo mezzo affonda le sue radici nel lontano 1949, con il “DKW F89L”, poi nel 1963 diventa autounion, per passare definitivamente alla Mercedes nel 1975, con l'N1300, nel 1981 arriva l'MB100 e poi il Vito. Tre le versioni: Furgone, per trasporto merci; Mixto, porta 5 persone ed ha un vano di carico; Tourer, solo passeggeri (ne porta 9). Tre le dimensioni: Compat, Long e Extralong, due i passi, da 3.259 e 3.340 mm, per lunghezze che vanno dai 4.895 ai 5.370 mm. Il Vito prende il nome dalla fabbrica spagnola di ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Oggi parliamo di un aggiornamento importante, quello della terza generazione del, commercializzata nel 2014, con già oltre 530.000 unità vendute all'attivo, uno dei van più gettonati del mercato. Questo mezzo affonda le sue radici nel lontano 1949, con il “DKW F89L”, poi nel 1963 diventaunion, per passare definitivamente allanel 1975, con l'N1300, nel 1981 arriva l'MB100 e poi il. Tre le versioni: Furgone, per trasporto merci; Mixto, porta 5 persone ed ha un vano di carico; Tourer, solo passeggeri (ne porta 9). Tre le dimensioni: Compat, Long e Extralong, due i passi, da 3.259 e 3.340 mm, per lunghezze che vanno dai 4.895 ai 5.370 mm. Ilprende il nome dalla fabbrica spagnola di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Vito Mercedes Vito 2020, il van mid-size versatile ed efficiente - Prove e Novità Agenzia ANSA Mercedes Vito si fa in tre: tra Roma e Bracciano la prova del nuovo van

Il mid-size della casa della Stella a tre punte è stato sottoposto a un “restyling” a 6 anni dall’ultimo: le novità e i prezzi Un “facelift” che, a sei anni dal primo, spinge Mercedes a definire il Vi ...

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma ... Scienza e Tecnologia - Mercedes-Benz svela la terza generazione del Vito, il veicolo commerciale rinnovato esteticamente, nell'infotainment e ...

