Mercato Juventus, cessione in difesa? Possibile destinazione spagnola (Di sabato 12 settembre 2020) Mercato Juventus – I bianconeri vogliono completare la rosa da affidare ad Andrea Pirlo prima dell’inizio del prossimo campionato. La Juve esordirà il 20 settembre affrontando la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nel frattempo però la dirigenza è impegnata anche nelle cessioni. Higuain ha da poco salutato l’Italia per accasarsi all’Inter Miami, si cercano acquirenti per il centrocampista Khedira e ora anche un altro giocatore bianconero potrebbe finire all’estero. Mercato Juventus, De Sciglio verso la Spagna? Come infatti riportato da Tuttosport e CalcioMercato.it ci sarebbe una nuova offerta dall’estero per Mattia De Sciglio. Il duttile laterale difensivo è finito nel mirino del Villarreal, squadra che sta cercando una ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020)– I bianconeri vogliono completare la rosa da affidare ad Andrea Pirlo prima dell’inizio del prossimo campionato. La Juve esordirà il 20 settembre affrontando la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nel frattempo però la dirigenza è impegnata anche nelle cessioni. Higuain ha da poco salutato l’Italia per accasarsi all’Inter Miami, si cercano acquirenti per il centrocampista Khedira e ora anche un altro giocatore bianconero potrebbe finire all’estero., De Sciglio verso la Spagna? Come infatti riportato da Tuttosport e Calcio.it ci sarebbe una nuova offerta dall’estero per Mattia De Sciglio. Il duttile laterale difensivo è finito nel mirino del Villarreal, squadra che sta cercando una ...

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - SimoneAvsim : Il mercato della #Juventus lo sta facendo Paratici o Cherubini? Video completo ?? - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Juventus, rosso di bilancio di 72mln blocca il mercato: servono le cessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Sarri, ma quale 'Juve inallenabile': i problemi erano altri Calciomercato.com Calciomercato Inter, svolta per Vidal | Le ultime dalla Spagna

Da capire adesso se l’ex Juventus arriverà a costo zero oppure dietro il pagamento ... Per tutte le altre news sul mercato dei nerazzurri CLICCA QUI. A questo punto Vidal potrebbe approdare in Italia, ...

La Juve limita i danni e prepara le casse a un altro anno duro

Il Covid picchia durissimo sui conti del calcio mondiale e la Juventus che ieri ha approvato il bilancio della stagione ‘19-20 ne misura gli effetti, registrando un passivo di 71,4 milioni. Un risulta ...

Da capire adesso se l’ex Juventus arriverà a costo zero oppure dietro il pagamento ... Per tutte le altre news sul mercato dei nerazzurri CLICCA QUI. A questo punto Vidal potrebbe approdare in Italia, ...Il Covid picchia durissimo sui conti del calcio mondiale e la Juventus che ieri ha approvato il bilancio della stagione ‘19-20 ne misura gli effetti, registrando un passivo di 71,4 milioni. Un risulta ...