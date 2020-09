Meloni: “Azzolina non può fare il ministro, Zingaretti pensava agli aperitivi milanesi” (Di sabato 12 settembre 2020) “Uno non vale uno. Se prendi un passante e lo metti a fare il ministro, ti ritrovi la Azzolina. Questo utilizzo discrezionale del Coronavirus lo abbiamo visto ogni giorno. Quando scendevamo in piazza noi c’era il rischio Covid-19, quando si assembrano alla Festa dell’Unità invece va bene. Zingaretti faceva l’aperitivo a Milano, mentre noi chiedevamo la quarantena“. Queste sono le dichiarazioni di Giorgia Meloni, leader e volto principale di Fratelli d’Italia, in merito a presunte valutazioni errate di Lucia Azzolina e Nicola Zingaretti sull’emergenza Coronavirus. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) “Uno non vale uno. Se prendi un passante e lo metti ail, ti ritrovi la Azzolina. Questo utilizzo discrezionale del Coronavirus lo abbiamo visto ogni giorno. Quando scendevamo in piazza noi c’era il rischio Covid-19, quando si assembrano alla Festa dell’Unità invece va bene.faceva l’aperitivo a Milano, mentre noi chiedevamo la quarantena“. Queste sono le dichiarazioni di Giorgia, leader e volto principale di Fratelli d’Italia, in merito a presunte valutazioni errate di Lucia Azzolina e Nicolasull’emergenza Coronavirus.

