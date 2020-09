“Me lo hanno portato via, massacrato senza pietà. Non sono riuscita a salvarlo”: il dolore nel racconto della mamma di Willy (Di sabato 12 settembre 2020) “Me lo hanno portato via in un modo orribile. Gli hanno fatto male, tanto male”. Lucia, madre di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro, racconta a Repubblica l’inferno nel quale è piombata la sua famiglia dopo la notte che ha portato via suo figlio durante un pestaggio. Parlando con il quotidiano romano la donna continua a ripetere che avrebbe potuto “salvarlo, ma non ci sono riuscita”. Un intervento, dice la donna, che ci sarebbe stato sicuramente se avesse saputo cosa stava accadendo al figlio nelle mani del branco: “Se fossi stata presente, se Dio mi avesse dato qualche segnale, lo avrei difeso da quel pestaggio. Mi sarei fatta uccidere e invece non c’ero, non ho salvato il mio bambino. Lui era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Me lovia in un modo orribile. Glifatto male, tanto male”. Lucia, madre diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro, racconta a Repubblica l’inferno nel quale è piombata la sua famiglia dopo la notte che havia suo figlio durante un pestaggio. Parlando con il quotidiano romano la donna continua a ripetere che avrebbe potuto “salvarlo, ma non ci”. Un intervento, dice la donna, che ci sarebbe stato sicuramente se avesse saputo cosa stava accadendo al figlio nelle mani del branco: “Se fossi stata presente, se Dio mi avesse dato qualche segnale, lo avrei difeso da quel pestaggio. Mi sarei fatta uccidere e invece non c’ero, non ho salvato il mio bambino. Lui era un ...

FcaPitti : RT @AIexandra___bb: Il comunista: 'Ma si non gli hanno mica sparato a #Salvini ' Solo a me fa Orrore quest'uomo che non so chi sia!? #stas… - fattoquotidiano : “Me lo hanno portato via, massacrato senza pietà. Non sono riuscita a salvarlo”: il dolore nel racconto della mamma… - c_harrylou28 : grazie a questa cosa che il film si potrà vedere per chi è 17+, sto scoprendo che in media le mie moots hanno 8/9 a… - DEGREGORIOGIUS1 : RT @AIexandra___bb: Il comunista: 'Ma si non gli hanno mica sparato a #Salvini ' Solo a me fa Orrore quest'uomo che non so chi sia!? #stas… - Noovyis : (“Me lo hanno portato via, massacrato senza pietà. Non sono riuscita a salvarlo”: il dolore nel racconto della mamm… -

Ultime Notizie dalla rete : “Me hanno Gaia e quella dedica per Willy: «C'è molto razzismo. Mia sorella l'ha vissuto sulla sua pelle» Corriere della Sera