Mastella e i dubbi sulla riapertura delle scuole | “Non sono sicuro che siano pronte”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La presentazione del progetto “Florence”, il percorso rosa dedicato alle donne è stata l’occasione per fare il puntosanità in Campania e a Benevento nello specifico per il presidente De Luca che è stato ospite del direttore Ferrante e del sindaco. E l’apertura della conferenza è toccata proprio ai due padroni di casa. “Non è un appuntamento politico – così inizia il dirigente del San Pio – ma una rappresentazioneattività svolte in questo periodo di insediamento personale.molto soddisfatto dell’attivazione di questo percorso dedicato alle donne perchè anche questo è il segnale di un miglioramento della sanità. E su questo aspetto, ...