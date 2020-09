Martina Franca: undicenne si sveglia in piena notte e vede il ladro in casa Accaduto lo scorso martedì. Nella stessa zona derubate altre abitazioni mentre gli occupanti dormivano (Di sabato 12 settembre 2020) Un buco al montante della finestra al piano terra per operare sulla serratura, aprire ed entrare. Martedì alle tre e mezza di notte il ladro era all’opera Nella villetta della zona Saliscendi di Martina Franca. Erano già state visitate altre due case con persone dentro, lì vicino, stando a ricostruzioni dei fatti. Entrato Nella villetta il ladro, rovistato il salone e rubati un po’di soldi e un portafoglio, è passato poi alla camera da letto. Stava manovrando, con la luce di una torcia o di un telefono, con un portagioie quando la ragazzina di undici anni si è svegliata e lo ha visto e ha svegliato il padre (genitori e figlia Nella ... Leggi su noinotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Un buco al montante della finestra al piano terra per operare sulla serratura, aprire ed entrare. Martedì alle tre e mezza diilera all’operavilletta dellaSaliscendi di. Erano già state visitatedue case con persone dentro, lì vicino, stando a ricostruzioni dei fatti. Entratovilletta il, rovistato il salone e rubati un po’di soldi e un portafoglio, è passato poi alla camera da letto. Stava manovrando, con la luce di una torcia o di un telefono, con un portagioie quando la ragazzina di undici anni si èta e lo ha visto e hato il padre (genitori e figlia...

