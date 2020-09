Marito e moglie nascondono la droga sotto al letto: arrestata coppia (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – I carabinieri di Varcaturo hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio Joseph Atta Nimoh, 46enne già ai domiciliari e la moglie Vivian Smith Nyeako di 55 anni, entrambi di origini ghanesi e già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno raggiunto l’abitazione dei coniugi per controllare che l’uomo stesse rispettando la misura dei domiciliari. In casa hanno però trovato solo la donna e perquisita l’abitazione, rinvenuto in camera da letto 93 dosi di marijuana (170 grammi). L’uomo, denunciato anche per evasione, è stato rinchiuso presso il carcere di Poggioreale e la 55enne è stata invece sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – I carabinieri di Varcaturo hanno tratto in arresto per detenzione dia fini di spaccio Joseph Atta Nimoh, 46enne già ai domiciliari e laVivian Smith Nyeako di 55 anni, entrambi di origini ghanesi e già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno raggiunto l’abitazione dei coniugi per controllare che l’uomo stesse rispettando la misura dei domiciliari. In casa hanno però trovato solo la donna e perquisita l’abitazione, rinvenuto in camera da93 dosi di marijuana (170 grammi). L’uomo, denunciato anche per evasione, è stato rinchiuso presso il carcere di Poggioreale e la 55enne è stata inveceposta ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

