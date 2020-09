Mara Venier, Domenica In: “Maria De Filippi ospite, fu l’unica ad aiutarmi” (Di sabato 12 settembre 2020) Mara Venier e Maria De Filippi si ritroveranno nuovamente insieme in Tv, ma questa volta su Rai1. Lo ha annunciato la signora della Domenica televisiva nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, come riferisce Fanpage.it. La conduttrice veneta ha così svelato che proprio Maria De Filippi sarà sua ospite... L'articolo Mara Venier, Domenica In: “Maria De Filippi ospite, fu l’unica ad aiutarmi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 12 settembre 2020)e Maria Desi ritroveranno nuovamente insieme in Tv, ma questa volta su Rai1. Lo ha annunciato la signora dellatelevisiva nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione diIn, come riferisce Fanpage.it. La conduttrice veneta ha così svelato che proprio Maria Desarà sua... L'articoloIn: “Maria De, fu l’unica ad aiutarmi” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

