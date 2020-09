M5s: Di Maio, Casaleggio? "È chiaro che in questo momento il Movimento ha visoni differenti" (Di sabato 12 settembre 2020) "Il Movimento deve essere forte perché È la forza di maggioranza relativa del Governo della settima potenza mondiale che È l'Italia. Il giorno dopo le elezioni dobbiamo metterci subito al lavoro per una leadership forte, che non vuole dire il leader, ma vuol dire una governance. È chiaro ed evidente che abbiamo bisogno di un gruppo di gestione, di controllo e che porta avanti il Movimento nella maniera il più possibile partecipata, però che prenda decisioni legittimate. Affinché queste decisioni siano legittime devono essere legittimate da un voto, quindi dobbiamo eleggere il nostro gruppo di persone che porterà avanti il Movimento nei prossimi, darci dei nuovi obiettivi e andare avanti e correre". ... Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) "Ildeve essere forte perché; la forza di maggioranza relativa del Governo della settima potenza mondiale che; l'Italia. Il giorno dopo le elezioni dobbiamo metterci subito al lavoro per una leadership forte, che non vuole dire il leader, ma vuol dire una governance.ed evidente che abbiamo bisogno di un gruppo di gestione, di controllo e che porta avanti ilnella maniera il più possibile partecipata, però che prenda decisioni legittimate. Affinché queste decisioni siano legittime devono essere legittimate da un voto, quindi dobbiamo eleggere il nostro gruppo di persone che porterà avanti ilnei prossimi, darci dei nuovi obiettivi e andare avanti e correre". ...

