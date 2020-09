L’Ue avvisa l’Italia, evasione Iva fuori controllo. Bruxelles stima in 35 miliardi all’anno la perdita per il nostro Paese (Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono primati che sarebbe meglio non avere. Tra questi quello che ci è stato assegnato dall’ultimo report della Commissione Ue secondo cui, nel 2018, l’Italia è risultata il Paese dell’Unione in cui è maggiore l’evasione dell’Iva. Si tratta di un danno all’economia che per i tecnici di Bruxelles è quantificabile in 35,4 miliardi quando quello del Regno Unito, secondo in questa non lusinghiera classifica, si assesta ad appena 23,5 miliardi. Un numero spaventoso, quello dell’Italia, che appare ancor più drammatico alla luce del fatto che sommando l’evasione di tutti i Paesi Ue, nello stesso arco di tempo, il totale è di 140 miliardi. Una cifra che per gli esperti è destinata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono primati che sarebbe meglio non avere. Tra questi quello che ci è stato assegnato dall’ultimo report della Commissione Ue secondo cui, nel 2018, l’Italia è risultata ildell’Unione in cui è maggiore l’dell’Iva. Si tratta di un danno all’economia che per i tecnici diè quantificabile in 35,4quando quello del Regno Unito, secondo in questa non lusinghiera classifica, si assesta ad appena 23,5. Un numero spaventoso, quello dell’Italia, che appare ancor più drammatico alla luce del fatto che sommando l’di tutti i Paesi Ue, nello stesso arco di tempo, il totale è di 140. Una cifra che per gli esperti è destinata ...

