Luca Onestini, la svolta: “Se me l’avessero detto 3 anni fa mi sarei messo a ridere” (Di sabato 12 settembre 2020) “Se me l’avessero detto 3 anni fa mi sarei messo a ridere”. Ancora non ci crede Luca Onestini e invece è tutto vero. Ed è talmente felice da voler condividere subito la sua gioia con i fan di Instagram, dove conta quasi 1 milione e mezzo di follower. Da giorni il 27enne bolognese aveva incuriosito i suoi follower sui social network anticipando una grande novità in campo professionale. E ora l’ha ‘sparata’: “Se tre anni fa mi avessero detto che avrei incominciato a lavorare per Rai 1, mi sarei messo a ridere. Oggi invece eccoci qui. La realtà supera la fantasia. Grazie a tutti voi”, ha scritto Onestini sui social per annunciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) “Se me l’avesserofa mia ridere”. Ancora non ci credee invece è tutto vero. Ed è talmente felice da voler condividere subito la sua gioia con i fan di Instagram, dove conta quasi 1 milione e mezzo di follower. Da giorni il 27enne bolognese aveva incuriosito i suoi follower sui social network anticipando una grande novità in campo professionale. E ora l’ha ‘sparata’: “Se trefa mi avesseroche avrei incominciato a lavorare per Rai 1, mia ridere. Oggi invece eccoci qui. La realtà supera la fantasia. Grazie a tutti voi”, ha scrittosui social per annunciare ...

Barrylovediallo : RT @Chicca_colors: Luca Onestini inviato per #raiuno se lo merita tanto?? un po' di giovani volti in tv ???? #gfvip - francescadreamy : RT @Chicca_colors: Luca Onestini inviato per #raiuno se lo merita tanto?? un po' di giovani volti in tv ???? #gfvip - blogtivvu : Luca Onestini su Rai1, inviato C'è tempo per: il commento dell'ex tronista - infoitcultura : Luca Onestini nuovo inviato di C’è tempo per… Anna Falchi fa una battuta - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Luca Onestini sbarca in Rai: ecco in quale programma potete vederlo! -