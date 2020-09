Liverpool | Salah | “Contento per la tripletta | il Leeds ci ha dato filo da torcere”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 settembre 2020) Mohamedsi gode la vittoria del suo(grazie alla sua) che batte 4-3 il neopromossonella sfida valevole per la prima giornata di Premier League."CONTENTO PER LA, ADESSO MIGLIORIAMO"caption id="attachment 1020807" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"Abbiamo concesso troppo, dobbiamo crescere e fare meglio. Sono contento per la mia, abbiamo giocato contro una squadra che ci hada torcere, ci hanno sempre ripreso, hanno tenuto bene il campo e non hanno mollato fino alla fine. Per loro è stato tutto un po' più facile visto che noi eravamo privati dei nostri tifosi. Serviranno dei miglioramenti in vista delle prossime gare, ma l'importante era ...