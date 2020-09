LIVE – Pesaro-Brindisi 14-10, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 12 settembre 2020) Carpegna Prosciutto Pesaro ed Happy Casa Brindisi si affrontano alla Vitrifrigo Arena nel quinto turno del gruppo D di Supercoppa 2020 di Serie A1. La squadra di Repesa arriva all’appuntamento forte dei due netti successi contro la Roma. Questa sera tuttavia l’appuntamento sarà più impegnativo, dato che i pugliesi sono sull’onda dell’entusiasmo per la fantastica rimonta messa in scena l’altro ieri contro Sassari. Sabato 12 settembre alle ore 21.00 inizierà il confronto. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Pesaro-Brindisi 14-10 (1° quarto) 6′ – Allunga Robinson, 14-10 ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Carpegna Prosciuttoed Happy Casasi affrontano alla Vitrifrigo Arena nel quinto turno del gruppo D didi Serie A1. La squadra di Repesa arriva all’appuntamento forte dei due netti successi contro la Roma. Questa sera tuttavia l’appuntamento sarà più impegnativo, dato che i pugliesi sono sull’onda dell’entusiasmo per la fantastica rimonta messa in scena l’altro ieri contro Sassari. Sabato 12 settembre alle ore 21.00 inizierà il confronto. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA14-10 (1° quarto) 6′ – Allunga Robinson, 14-10 ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Roma-Pesaro 16-30 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Roma-Pesaro #16-30 - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Virtus Roma 63-38 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #63-38 #Supercoppa - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Virtus Roma 63-38 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #63-38 #Supercoppa - PianetaBasketIT : In campo Pesaro e Roma - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Vis Pesaro-Ascoli -