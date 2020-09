LIVE – Musetti-Zapata Miralles | qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Ile lascritta del match tra Lorenzoe Bernabe, valevole per il primo turno di qualificazione degliBNL d’Italia. Il giovanissimo azzurro fa il suo esordio quest’anno sui campi del Foro Italico: di fronte ha lo spagnolo, proveniente da un ottimo momento di forma. Sportface.it vi accompagnerà attraverso untestuale, in programma come quinto match dalle ore 10:00 di sabato 12 settembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE DELLEAGGIORNA LA