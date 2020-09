LIVE – Bologna-Entella, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 16:00 di sabato 12 settembre Bologna ed Entella scenderanno in campo in quel di Casteldebole in occasione di un’amichevole. I liguri sono l’ultimo ostacolo prima dell’esordio in campionato dei felsineri, programmato per lunedì 21 settembre contro il Milan. Il match contro l’Entella, che militano nel campionato di Serie B, non inizierà più alle 15, bensì alle 16. Unico assente di giornata dovrebbe essere Gary Medel, ancora alle prese con il suo infortunio. FORMAZIONI UFFICIALI Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow Entella: Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Cleur; Settembrini, Paolucci, Brescianini; De Luca, Brunori, Morra AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 16:00 di sabato 12 settembreedscenderanno in campo in quel di Casteldebole in occasione di un’. I liguri sono l’ultimo ostacolo prima dell’esordio in campionato dei felsineri, programmato per lunedì 21 settembre contro il Milan. Il match contro l’, che militano nel campionato di Serie B, non inizierà più alle 15, bensì alle 16. Unico assente di giornata dovrebbe essere Gary Medel, ancora alle prese con il suo infortunio. FORMAZIONI UFFICIALI: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow: Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Cleur; Settembrini, Paolucci, Brescianini; De Luca, Brunori, Morra AGGIORNA LA ...

emsfill : RT @InkSonoro: Primo artista che ho avuto l'onore e il piacere di vedere live come addetto stampa per il blog ?? È già passato un anno ? Per… - ClaraA22415438 : RT @InkSonoro: Primo artista che ho avuto l'onore e il piacere di vedere live come addetto stampa per il blog ?? È già passato un anno ? Per… - MassyScalinci : RT @InkSonoro: Primo artista che ho avuto l'onore e il piacere di vedere live come addetto stampa per il blog ?? È già passato un anno ? Per… - InkSonoro : Primo artista che ho avuto l'onore e il piacere di vedere live come addetto stampa per il blog ?? È già passato un a… - giulia4880 : RT @Twiperbole: Tra pochi minuti, alle 18, sulla nostra pagina Facebook, la cerimonia di messa in dimora del ?? #SurvivorTree al Parco 11 Se… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bologna LIVE - Bologna-Entella, amichevole 2020 (DIRETTA) Sportface.it Claudio Golinelli in ospedale, il bassista di Vasco Rossi operato per un trapianto di fegato

Claudio Golinelli, il bassista di Vasco Rossi che i fan del rocker chiamano affettuosamente il Gallo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bologna per un delicato intervento di trapianto di f ...

LBA SUPERCOPPA - Ultimo giro di giostra, Germani di scena a Varese

Ultima tappa della Supercoppa italiana per la Germani Brescia, impegnata sul parquet dell’Openjobmetis Varese. C’è un filo invisibile che lega la squadra di Vincenzo Esposito al palasport di Masnago: ...

Claudio Golinelli, il bassista di Vasco Rossi che i fan del rocker chiamano affettuosamente il Gallo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bologna per un delicato intervento di trapianto di f ...Ultima tappa della Supercoppa italiana per la Germani Brescia, impegnata sul parquet dell’Openjobmetis Varese. C’è un filo invisibile che lega la squadra di Vincenzo Esposito al palasport di Masnago: ...