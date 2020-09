LIVE – Atalanta-Pro Sesto | amichevole 2020 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Alle 15:00 di sabato 12 settembree Proscenderanno in campo in quel di Zingonia in occasione di un’. Gli orobici sono pronti ad affrontare una nuova: dinanzi ci sarà la Proallenata da Parravicini. Il match darà l’opportunità alla Dea di proseguire il percorso di avvicinamento all’inizio del campionato, slittato ricordiamo 26 settembre contro il Torino a causa del rinvio della sfida contro la Lazio. AGGIORNA LA-PRO(ore 15:00)