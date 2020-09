Ligue 1, prima sconfitta in campionato per il Nizza di Vieira: fa festa il Montpellier (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo le prime due vittorie in altrettante partite, il Nizza assapora il gusto amaro della sconfitta e lo fa nella tana del Montpellier. I padroni di casa battono 3-1 gli uomini di Vieira grazie alle reti di Laborde e alla doppietta di Congrè, inutile la rete degli ospiti a segno con Dante.LA PARTITAcaption id="attachment 1020765" align="alignnone" width="396" Congrè (Montpellier), Getty Images/captionÈ stato un pomeriggio complicato quello del Nizza di Vieira, subito in difficoltà nel palleggio e nello sviluppo della manovra. Il Montpellier riesce a mettere a nudo i difetti degli ospiti e ne approfittano per sbloccare la gara con la girata decisiva di Laborde. La rete dei padroni di casa, allenati da Zakarian , non sveglia il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo le prime due vittorie in altrettante partite, ilassapora il gusto amaro dellae lo fa nella tana del. I padroni di casa battono 3-1 gli uomini digrazie alle reti di Laborde e alla doppietta di Congrè, inutile la rete degli ospiti a segno con Dante.LA PARTITAcaption id="attachment 1020765" align="alignnone" width="396" Congrè (), Getty Images/captionÈ stato un pomeriggio complicato quello deldi, subito in difficoltà nel palleggio e nello sviluppo della manovra. Ilriesce a mettere a nudo i difetti degli ospiti e ne approfittano per sbloccare la gara con la girata decisiva di Laborde. La rete dei padroni di casa, allenati da Zakarian , non sveglia il ...

ItaSportPress : Ligue 1, prima sconfitta in campionato per il Nizza di Vieira: fa festa il Montpellier - - BoscarelloDiego : In carriera per Congré appena 12 reti in 453 presenze in Ligue 1 prima di oggi, praticamente una ogni 38 partite. O… - maurolarochelle : @psbrdx Kalimuendo ha fatto il titolare al centro dell’attacco del PSG nella prima gara giocata dai parigini in Lig… - gustatore : @YeyeSkrt Ha giocato tanti anni in Premier e in Ligue 1, era abbastanza conosciuto prima, ma è calato tantissimo - ItaSportPress : Psg, Verratti sbotta: 'Calendario come nostro possibile solo in Francia. Nostra prima giornata era giorno della fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue prima Ligue 1, prima sconfitta in campionato per il Nizza di Vieira: fa festa il Montpellier ItaSportPress Ligue 1, prima sconfitta in campionato per il Nizza di Vieira: fa festa il Montpellier

È stato un pomeriggio complicato quello del Nizza di Vieira, subito in difficoltà nel palleggio e nello sviluppo della manovra. Il Montpellier riesce a mettere a nudo i difetti degli ospiti e ne appro ...

I risultati in Ligue 1 - Lione fermato sul pari, il Nizza cade a Montpellier

Il Lione viene fermato sullo 0-0, primo ko per il Nizza. Grande attesa per il posticipo: in programma domenica sera Le Classique tra PSG e Marsiglia. La terza giornata della Ligue 1 si apre col paregg ...

È stato un pomeriggio complicato quello del Nizza di Vieira, subito in difficoltà nel palleggio e nello sviluppo della manovra. Il Montpellier riesce a mettere a nudo i difetti degli ospiti e ne appro ...Il Lione viene fermato sullo 0-0, primo ko per il Nizza. Grande attesa per il posticipo: in programma domenica sera Le Classique tra PSG e Marsiglia. La terza giornata della Ligue 1 si apre col paregg ...