Liga | vincono Granada e Osasuna | pari tra Eibar e Celta Vigo

(Di sabato 12 settembre 2020) Anticipo di prima giornata senza particolari sussulti quello della. Mancano le big, che partiranno più avanti a causa degli impegni europei. Trapoche emozioni, finisce 0-0. Colpo delche vince in casa contro l’Athletic Bilbao, grazie alle reti di Herrera e Milla. Vittoria in esterna per l’, i gol di Adrian e Garcia stendono il Cadice. Questi i risultati di oggi e le sfide di domani:0-0-Athletic Bilbao 2-0 Cadide-0-2 Domani 14, Alaves-Betis 16, Valladolid-Real Sociedad 18.30, Villareal-Huesca 21, Valencia-Levante L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

