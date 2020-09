Life Magredi Grasslands è tra i 27 finalisti come miglior progetto Life d’Europa VOTATE per farlo vincere!

Leggi su udine20

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilè tra i 27d’Europa. Ti invitiamo a votare per far entrare ilnella cinquina dei vincitori. Ilè dedicato alla conservazione delle ultime praterie aride della pianura friulana i cosiddetti, alla loro ricostituzione a partire da terreni agricoli abbandonati o attraverso interventi di decespugliamento, controllo delle specie vegetali alloctone e trapianto delle specie botaniche più rare e maggiormente minacciate. Clicca qui per VOTARE. C’è tempo fino a mercoledì 16 settembre!Ad oggi, 12 settembre il ...