L’Europa chiude al gas russo (Di sabato 12 settembre 2020) Si sta avvicinando una nuova tempesta nei rapporti tra i due «polmoni» del Vecchio continente, come Papa Giovanni Paolo II definiva i due Poli d’Europa? La speranza è l’ultima a morire, ma la protesta popolare contro l’autocrate Lukashenko in Bielorussia e la vicenda dell’avvelenamento dell’oppositore del Cremlino, Aleksei Navalny, sono argomenti di duro scontro. Attualmente sui rapporti internazionali si addensano tali nuvoloni da temere un nuovo 2014, quando la crisi ucraina - con l’«annessione» della Crimea e lo scoppio della guerra in Donbass - provocò una frattura non ancora sanata. E come al solito ad Est, l’Occidente ha al momento la necessità di definire il corretto equilibrio tra la necessità di stabilità geostrategica complessiva e la difesa dei diritti. Un vero mal di pancia ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 settembre 2020) Si sta avvicinando una nuova tempesta nei rapporti tra i due «polmoni» del Vecchio continente, come Papa Giovanni Paolo II definiva i due Poli d’Europa? La speranza è l’ultima a morire, ma la protesta popolare contro l’autocrate Lukashenko in Bielorussia e la vicenda dell’avvelenamento dell’oppositore del Cremlino, Aleksei Navalny, sono argomenti di duro scontro. Attualmente sui rapporti internazionali si addensano tali nuvoloni da temere un nuovo 2014, quando la crisi ucraina - con l’«annessione» della Crimea e lo scoppio della guerra in Donbass - provocò una frattura non ancora sanata. E come al solito ad Est, l’Occidente ha al momento la necessità di definire il corretto equilibrio tra la necessità di stabilità geostrategica complessiva e la difesa dei diritti. Un vero mal di pancia ...

