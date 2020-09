Let Yourself Be Loved, Joy Denalane | Recensione (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla Germania arriva Joy Denalane, la cantante soul per tutte le generazioni. Il suo secondo album in lingua inglese, Let Yourself Be Loved, è un innegabile splendore che raccoglie in sé tutto il bello del suo genere Ecco Joy Denalane Una cantante soul tedesca, giovane e bella ed energica, che combina senza impegno il soul classico e l’energia del grande pop. Con queste credenziali viene da chiedersi perché Joy Denalane sia così poco conosciuta, soprattutto in occasione del suo ritorno sulle scene. La stella di Berlino ha quarantasette anni, abbastanza per figurare tra i veterani, e ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del soul internazionale. Solo per il suo primo album in inglese, Born & Raised del 2006, ha acchiappato duetti con Lupe ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla Germania arriva Joy, la cantante soul per tutte le generazioni. Il suo secondo album in lingua inglese, LetBe, è un innegabile splendore che raccoglie in sé tutto il bello del suo genere Ecco JoyUna cantante soul tedesca, giovane e bella ed energica, che combina senza impegno il soul classico e l’energia del grande pop. Con queste credenziali viene da chiedersi perché Joysia così poco conosciuta, soprattutto in occasione del suo ritorno sulle scene. La stella di Berlino ha quarantasette anni, abbastanza per figurare tra i veterani, e ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del soul internazionale. Solo per il suo primo album in inglese, Born & Raised del 2006, ha acchiappato duetti con Lupe ...

Ultime Notizie dalla rete : Let Yourself Recensione: JOY DENALANE - "Let Yourself Be Loved" Newsic Recensione: JOY DENALANE – “Let Yourself Be Loved”

Ascoltare Joy è come immergersi in un mondo delicato fatto di soul, R&B e musica folk africana. Una miscela sensuale, avvolgente che ricorda i classici del soul, della Motown (label con il quale esce ...

