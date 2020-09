“L’epidemia peggiora, cosa dovete fare”. Coronavirus, l’appello del ministero della Salute agli italiani (Di sabato 12 settembre 2020) “Il virus oggi circola in tutto il Paese. Dieci regioni hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente, che non può essere attribuito unicamente a un aumento di casi importati da Stato estero”. E’ quanto segnala il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute, sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, con dati aggiornati all’8. In quasi tutte le regioni “continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva sostanzialmente un trend in aumento da diverse settimane. Focolai sono riportati nella quasi totalità delle province riflettendo una circolazione del virus su tutto il territorio italiano. Questo – spiegano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) “Il virus oggi circola in tutto il Paese. Dieci regioni hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente, che non può essere attribuito unicamente a un aumento di casi importati da Stato estero”. E’ quanto segnala il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del, sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, con dati aggiornati all’8. In quasi tutte le regioni “continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva sostanzialmente un trend in aumento da diverse settimane. Focolai sono riportati nella quasi totalità delle province riflettendo una circolazione del virus su tutto il territorio italiano. Questo – spiegano ...

