Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: domenica 13 settembre di sole al Centro/Nord, nuvole e pioggia al Sud (Di sabato 12 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 13 settembre, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Nord: bel tempo, salvo formazione di locali nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento pomeridiano; bel tempo sul resto del Centro. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione, con formazione di nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, accompagnate da deboli fenomeni sparsi, nelle ore ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Il tempo previsto sull’per13, secondo il serviziodell’Aeronautica: bel tempo, salvo formazione di locali nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali della giornata.e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento pomeridiano; bel tempo sul resto del. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione, con formazione di nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, accompagnate da deboli fenomeni sparsi, nelle ore ...

Agenzia_Ansa : Le previsioni meteo per oggi #ANSA - peppecaridi : Previsioni #Meteo, l'Italia si prepara a una Domenica folle: dal caldo record del Centro/Nord al maltempo autunnale… - aldofrongia : ho le visioni quando leggo le previsioni meteo... - zazoomblog : Le Previsioni Meteo per il weekend: ancora piogge e temporali sulle isole e al Sud - #Previsioni #Meteo #weekend:… - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, da #Lunedì non solo #CALDO #ESTIVO, ma anche #Improvvisi #TEMPORALI. Ecco le… -