Le isole Shetland vogliono l'indipendenza. Legge del contrappasso per la Scozia

Per una volta i nazionalisti scozzesi temono l'indipendenza altrui. Nei giorni scorsi il consiglio comunale delle isole Shetland, un arcipelago di 20 mila persone a settanta miglia dalla costa scozzese, ha votato a favore dell'autodeterminazione da Edimburgo e posto un dilemma esistenziale per i vertici dello Scottish National Party (Snp). Come fanno i portabandiera dell'autonomia scozzese a negare le ambizioni indipendentiste dei cittadini delle Shetland? I consiglieri comunali riuniti nell'isola di Lerwick, capoluogo dell'arcipelago, hanno approvato un testo che propone di "esplorare diverse opzioni" attraverso le quali "ottenere l'autodeterminazione politica e finanziaria". Alcuni fautori del progetto hanno apertamente proposto un referendum popolare ...

Per una volta i nazionalisti scozzesi temono l’indipendenza altrui. Nei giorni scorsi il consiglio comunale delle Isole Shetland, un arcipelago di 20 mila persone a settanta miglia dalla costa scozzes ...

Dopo la Brexit arriverà la Shexit? Le isole Shetland vogliono l'indipendenza dalla Scozia. Sono un arcipelago di appena 23 mila abitanti, più vicino alla Norvegia che a Edimburgo, famoso per i cavalli ...

