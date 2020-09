Le 10 migliori scene di esorcismo viste al cinema

Leggi su wired

(Di sabato 12 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=iNWfc43OyXg I morti non sono quasi mai morti al. Nei melodrammoni si salvano in extremis, nelle saghe rispuntano a sorpresa e negli horror tornano in mille forme diverse. Il regno degli inferi non li vuole, oppure li prende e li restituisce, o, ancora, assegna loro una casa da infestare. Questa settimana è uscito in sala The Vigil, in cui un uomo disoccupato e un po’ disperato viene assunto per un lavoro peggiore di qualsiasi stage o offerta di fatica in cambio di visibilità. Deve vegliare un defunto. Lui non lo sa, ma tale defunto non lo è del tutto. E ha pure un passato di orrori reali che si riflettono in quelli che infliggerà. Ovviamente, piccolo spoiler, il morto non tornerà come prima, ma in una forma demoniaca, posseduta. È una delle forme diverse che sta prendendo il ...