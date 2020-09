Lazio | si sblocca l’affare Muriqi | svolgerà le visite mediche lunedì

(Di sabato 12 settembre 2020) Vedatè sempre più vicino alla: nella giornata di lunedì svolgerà lesecondo Sky Sport Vedat, giocatore attualmente in forza al Fenerbahce, è sempre più vicino alla. L’attaccante svolgerà infatti nella giornata di lunedì lesecondo quanto riportato da Sky Sport. L’operazione è quindi in dirittura d’arrivo dopo una lunga trattativa tra le due parti e un inserimento della Fiorentina. Dopo learriverà la firma sul contratto e la conseguente ufficialità. Leggi su Calcionews24.com

Vedat Muriqi, giocatore attualmente in forza al Fenerbahce, è sempre più vicino alla Lazio. L’attaccante svolgerà infatti nella giornata di lunedì le visite mediche secondo quanto riportato da Sky Spo ...Calciomercato Lazio, biancocelesti alle prese col caso Acerbi: si muove Inzaghi per sbloccare la situazione, Inter e Napoli in attesa. In casa Lazio si punta a ricucire lo strappo con Acerbi. Il ...