Lazio, il presidente Lotito è risultato negativo al tampone (Di sabato 12 settembre 2020) Lazio, il presidente Lotito è risultato negativo al tampone dopo la positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis Il presidente della Lazio Claudio Lotito è risultato negativo al tampone per il Covid-19 effettuato a seguito della positività di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. Lotito – si legge sull'Ansa – non ha riscontrato nessun problema dopo la riunione della Lega Calcio a cui ha partecipato anche De La, risultato successivamente positivo al coronavirus. Anche gli altri partecipanti sono stati immediatamente sottoposti ai tamponi, nelle prossime ore verranno resi ...

