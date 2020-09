L’avvertimento della stampa cinese: “Pechino sia pronta a una guerra” (Di sabato 12 settembre 2020) Il confine indiano, lungo le pendici dell’Himalaya, le acque del Mar cinese meridionale, agitate da rivendicazioni reciproche e confini marittimi non rispettati, oppure, più in generale, l’immensa area che cinge il Pacifico, regione strategica all’interno della quale si decideranno le sorti della prossima governance globale. Sono tante, in Cina o nei suoi immediati dintorni, le … L’avvertimento della stampa cinese: “Pechino sia pronta a una guerra” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 12 settembre 2020) Il confine indiano, lungo le pendici dell’Himalaya, le acque del Marmeridionale, agitate da rivendicazioni reciproche e confini marittimi non rispettati, oppure, più in generale, l’immensa area che cinge il Pacifico, regione strategica all’internoquale si decideranno le sortiprossima governance globale. Sono tante, in Cina o nei suoi immediati dintorni, le … L’avvertimento: “Pechino siaa una guerra” InsideOver.

