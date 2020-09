L’Avellino tira un sospiro di sollievo | settimo e ottavo ciclo di tamponi negativi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –un grossodil’Avellino di Piero Braglia. Ile l’di tampone nasofaringeo hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra. Stesso risultato anche per il secondodi test sierologici. Allo stesso tempo è stato sottoposto a tampone nasofaringeo anche a parte della formazione berretti per il quale l’esito è stato totalmente negativo. Questo consentirà di poter tenere nella giornata di domani, con inizio alle ore 16,00, un allenamento congiunto con i ragazzi allenati da mister Alessandro Caruso, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra i giovani biancoverdi e la prima squadra. La squadra, da domani sera, sarà ...