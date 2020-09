‘Lasciami andare’ di Mordini chiude Venezia 77

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) VENEZIA – In attesa di scoprire i vincitori della 77. Mostra del Cinema di Venezia, che saranno annunciati questa sera durante la cerimonia di chiusura, il regista Stefano Mordini e il cast hanno presentato in conferenza stampa al Lido ‘Lasciami andare‘, un titolo che, casualmente, si addice per l’ultimo giorno della kermesse diretta da Alberto Barbera. Dopo ‘Gli Infedeli’, uscito su Netflix, Mordini torna dietro la macchina da presa per raccontare il percorso che l’essere umano intraprende per superare il dolore. E lo fa attraverso le vicende di Marco (interpretato da Stefano Accorsi), Clara (interpretata Maya Sansa), Anita (interpretata da Serena Rossi) e Perla (interpretata da Valeria Golino). Personaggi che inseguono l’amore tra dramma, thriller e noir. “Il film (dall’8 ottobre al cinema con Warner Bros., ndr) lavora sull’idea di cio’ che cerchiamo per superare un certo tipo di dolore cercando una speranza che dia continuita’ per non fermarsi”, ha spiegato Mordini durante la conferenza.LEGGI ANCHE: VIDEO | Venezia 77, Castellitto: “Dopo il fallimento è nato ‘I predatori’”RECENSIONE | A Venezia 77 sbarca ‘Notturno’: estetica e umanità nel documentario di Rosi in Medio OrienteVenezia 77, chi saranno i vincitori? Ecco i pronostici