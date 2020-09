“Lasciami andare” chiude la 77esima Mostra del cinema (Di sabato 12 settembre 2020) C’è la promessa di una vita felice in “Lasciami Andare” per Marco (Stefano Accorsi) e Clara (Maya Sansa) che, con un bambino piccolo, prendono in affitto una casa a Venezia dove – li informa l’agente immobiliare – si registra un piccolo miracolo. Il sole, passando attraverso le fessure delle persiane, trattiene l’immagine di ciò che incontra e la riflette sul muro opposto. E’ il processo della camera oscura. La stanza dove il miracolo avviene diventerà la camera del loro bambino, Leo. Stefano Accorsi in Lasciami andare. Incontriamo Marco qualche anno dopo, vive con una nuova compagna, Anita (Serena Rossi), aspettano un figlio. Il padre di Marco (Elio De Capitani), all’annuncio, azzarda: «L’hai detto a Clara?». Nel passato dei due ex c’è la tragedia della morte di Leo, caduto ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 settembre 2020) C’è la promessa di una vita felice in “Lasciami Andare” per Marco (Stefano Accorsi) e Clara (Maya Sansa) che, con un bambino piccolo, prendono in affitto una casa a Venezia dove – li informa l’agente immobiliare – si registra un piccolo miracolo. Il sole, passando attraverso le fessure delle persiane, trattiene l’immagine di ciò che incontra e la riflette sul muro opposto. E’ il processo della camera oscura. La stanza dove il miracolo avviene diventerà la camera del loro bambino, Leo. Stefano Accorsi in Lasciami andare. Incontriamo Marco qualche anno dopo, vive con una nuova compagna, Anita (Serena Rossi), aspettano un figlio. Il padre di Marco (Elio De Capitani), all’annuncio, azzarda: «L’hai detto a Clara?». Nel passato dei due ex c’è la tragedia della morte di Leo, caduto ...

raimovie : Dalle ore 18.45, in diretta tv, la Cerimonia di Chiusura della 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di… - raimovie : In conferenza per il film di chiusura di #Venezia77 'Lasciami andare' ci sono il regista Stefano Mordini e gli inte… - ElleLucrezia : RT @Agenzia_Dire: #Venezia77 si chiude con #StefanoMordini e il suo #LasciamiAndare. Film tra thriller e noir con @StefanoAccorsi_, @serena… - fzzztsimmons : guardo lasciami andare solo per vedere se mi si vede fare la comparsa però poi vado a rivedere nomadland - fisco24_info : Lasciami andare, Venezia chiude con mistero: Accorsi, Golino, Sansa e Rossi nel film di Mordini -

