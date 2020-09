L’antipolitica? La alimentano quelli del No!

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 12 settembre 2020) Con il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre gli elettori sceglieranno se continuare ad avere il più alto numero di eletti d’Europa o se invece cambiare strada, puntando su un Parlamento più moderno ed efficiente oltre che su un considerevole risparmio economico. Ricordiamo che questo è un referendum che non avrebbe dovuto esserci. Perché non solo si tratta di una proposta di legge che risponde ad un’esigenza manifestata da molti anni, sia dai governi di centrosinistra, sia dadi centrodestra, ma soprattutto perché questa legge è stata votata e approvata a larga maggioranza per ben quattro volte dai parlamentari di Camera e Senato. Il referendum infatti non è stato richiesto, come giusto che sia, dai cittadini, ma da 70 senatori. Alcuni di loro sono quindi ...