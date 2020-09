Lampedusa senza pace: altri due sbarchi con 68 migranti (Di sabato 12 settembre 2020) altri due sbarchi si sono registrati a Lampedusa dopo l'approdo di stamattina di un'imbarcazione con settanta migranti stipati a bordo. In tutto sono arrivate altre 68 persone. Il primo barchino, di 6 metri, è stato soccorso dalla Capitaneria di porto ad un miglio da Capo Ponente. A bordo c'erano 21 tunisini, fra cui due donne e due minori non accompagnati. La seconda imbarcazione, di 7 metri, con a bordo 47 tunisini, è stata invece bloccata a 4 miglia dalla costa da una motovedetta della Guardia di finanza. A bordo anche una donna e una bambina. Nel primo pomeriggio, intanto, duecento migranti, ospiti dell'hotspot dell'isola, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Azzurra. Nella struttura di contrada Imbriacola prima del nuovo sbarco c'erano 124 persone. Stasera, secondo quanto ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020)duesi sono registrati adopo l'approdo di stamattina di un'imbarcazione con settantastipati a bordo. In tutto sono arrivate altre 68 persone. Il primo barchino, di 6 metri, è stato soccorso dalla Capitaneria di porto ad un miglio da Capo Ponente. A bordo c'erano 21 tunisini, fra cui due donne e due minori non accompagnati. La seconda imbarcazione, di 7 metri, con a bordo 47 tunisini, è stata invece bloccata a 4 miglia dalla costa da una motovedetta della Guardia di finanza. A bordo anche una donna e una bambina. Nel primo pomeriggio, intanto, duecento, ospiti dell'hotspot dell'isola, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Azzurra. Nella struttura di contrada Imbriacola prima del nuovo sbarco c'erano 124 persone. Stasera, secondo quanto ...

(ANSA) - PALERMO, 12 SET - Un murales dal forte significato simbolico contro la violenza sui bambini: lo sta completando Igor Scalisi Palminteri, artista palermitano già noto per interventi di riquali ...

Papa: soccorso a chi cerca speranza per mare

L’incontro con i partecipanti al progetto con i migranti “Snapshots from the borders” che vede in prima linea Lampedusa. “Indispensabile la solidarietà internazionale” “Le frontiere, da sempre conside ...

(ANSA) - PALERMO, 12 SET - Un murales dal forte significato simbolico contro la violenza sui bambini: lo sta completando Igor Scalisi Palminteri, artista palermitano già noto per interventi di riquali ...L’incontro con i partecipanti al progetto con i migranti “Snapshots from the borders” che vede in prima linea Lampedusa. “Indispensabile la solidarietà internazionale” “Le frontiere, da sempre conside ...