La violenza non si ferma, a Torino minorenne pestato dal branco. La morte di Willy non ha insegnato nulla (Di sabato 12 settembre 2020) Ancora un pestaggio per futili motivi. Stavolta in provincia di Torino. Sette minori tra i 14 e i 17 anni e un maggiorenne, tutti residenti nel torinese, sono stati denunciati dai carabinieri. Il pestaggio ai danni di un 17enne L'accusa è di lesioni aggravate in concorso. Secondo gli accertamenti, alcuni giorni fa, a Settimo Torinese, alla fermata degli autobus di linea, un gruppetto di ragazzi scesi da un mezzo pubblico ha accerchiato un 17enne che viaggiava con loro e lo hanno preso a calci e a pugni fino fratturargli il setto nasale. La vittima aveva chiesto a un coetaneo di essere più gentile con la fidanzata Un'esplosione di violenza nata perché la vittima aveva invitato uno del branco ad essere più gentile con la fidanzata. Un "rimprovero" che il gruppo non ha ...

La signora Lucia non si dà pace per la violenza inflitta al figlio: «Me lo hanno portato via in un modo orribile - ha detto a Repubblica - Gli hanno fatto male, tanto male. Picchiato in maniera ...

A Paliano i funerali di Willy: alle esequie Conte, Zingaretti e Lamorgese

Il premier Giuseppe Conte ha presenziato allo stadio di Paliano (Frosinone) ai funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nei giorni scorsi in un episodio che ha scosso Colleferro, il Lazio e l ...

Il premier Giuseppe Conte ha presenziato allo stadio di Paliano (Frosinone) ai funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nei giorni scorsi in un episodio che ha scosso Colleferro, il Lazio e l ...