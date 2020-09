La quarantena hot di Wanda Nara, il micro-bikini manda in tilt i social (Di sabato 12 settembre 2020) Straripante e incontenibile Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, ex Inter oggi in forza al Paris Saint Germain, si è trasferita a Parigi in una mega villa con giardino e piscina, ma non ha perso l'abitudine "italiana" di infiammare i social. L'ultimo post è da urlo: reggiseno super sexy fatto di sole tre strisce e mano a occultare quel che può per evitare la censura. Il messaggio? "Buona notte". I commenti? "E pensare che questa è la quarantena di Icardi (positivo al Covid, nda)!". Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Straripante e incontenibile. La moglie di Mauro Icardi, ex Inter oggi in forza al Paris Saint Germain, si è trasferita a Parigi in una mega villa con giardino e piscina, ma non ha perso l'abitudine "italiana" di infiammare i. L'ultimo post è da urlo: reggiseno super sexy fatto di sole tre strisce e mano a occultare quel che può per evitare la censura. Il messaggio? "Buona notte". I commenti? "E pensare che questa è ladi Icardi (positivo al Covid, nda)!".

JohSogos : RT @tempoweb: La quarantena hot di #WandaNara, il micro-bikini manda in tilt i social #icardi #psg #covid #22settembre - tempoweb : La quarantena hot di #WandaNara, il micro-bikini manda in tilt i social #icardi #psg #covid #22settembre… - patriziafrezzat : RT @Gianmar26145917: Finito il vertice #immigrazione a #PalazzoChigi #Conte annuncia che l'hot spot di #Lampedusa verrà sgombrato entro Ven… - yoygiada : RT @Gianmar26145917: Finito il vertice #immigrazione a #PalazzoChigi #Conte annuncia che l'hot spot di #Lampedusa verrà sgombrato entro Ven… - matesunpo : @LegaSalvini Matte'fai pace col cervello.. Gli hot spot no, le navi quarantena no... Lo so che se fosse per te li r… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena hot Coronavirus, nessuna quarantena rientrando da regioni di confine laRegione Sbarchi, il 2020 è già l'anno di un nuovo record: superati i 20.000

In settimana sarà raggiunto il numero picco del 2018. Più di 8000 i dichiarati tunisini, dove non ci sono emergenze umanitarie, in un solo mese. Stanziati 4 milioni per ogni nave quarantena. E il nume ...

Incidente hot per Gaia Gozzi: il top è troppo corto (e spunta il seno)

Quaranta artisti sul palco, oltre trentamila biglietti venduti e un successo inatteso per "Heroes, il futuro inizia adesso", il primo evento musicale italiano in diretta streaming a pagamento dall’Are ...

In settimana sarà raggiunto il numero picco del 2018. Più di 8000 i dichiarati tunisini, dove non ci sono emergenze umanitarie, in un solo mese. Stanziati 4 milioni per ogni nave quarantena. E il nume ...Quaranta artisti sul palco, oltre trentamila biglietti venduti e un successo inatteso per "Heroes, il futuro inizia adesso", il primo evento musicale italiano in diretta streaming a pagamento dall’Are ...