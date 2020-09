La pandemia ha cambiato consumi e costumi, focus al Premio Ischia (Di sabato 12 settembre 2020) Ischia (NAPOLI) (ITALPRESS) – La pandemia ha cambiato consumi ma anche costumi degli italiani, con una serie di mutamenti ancora in itinere. Se ne è discusso al Premio Ischia, nell'ambito del dibattito sul tema “Crisi economica post covid, come cambiano i consumi degli italiani”, moderato da Federico Monga (direttore de Il Mattino) ed al quale hanno partecipato Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore), Francesco Morace (sociologo) e Fernando Vacarini (responsabile media relations del Gruppo Unipol). Il focus si è svolto nella sala azzurra del Regina Isabella e non a Villa Arbusto a causa delle avverse condizioni meteo. L'analisi dei relatori ha toccato diversi punti, partendo dal debito pubblico che ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020)(NAPOLI) (ITALPRESS) – Lahama anchedegli italiani, con una serie di mutamenti ancora in itinere. Se ne è discusso al, nell'ambito del dibattito sul tema “Crisi economica post covid, come cambiano idegli italiani”, moderato da Federico Monga (direttore de Il Mattino) ed al quale hanno partecipato Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore), Francesco Morace (sociologo) e Fernando Vacarini (responsabile media relations del Gruppo Unipol). Ilsi è svolto nella sala azzurra del Regina Isabella e non a Villa Arbusto a causa delle avverse condizioni meteo. L'analisi dei relatori ha toccato diversi punti, partendo dal debito pubblico che ...

ambasciatasvizz : La pandemia di coronavirus ha cambiato i comportamenti degli ???? in materia di viaggi e prenotazioni. Aurelia Kogler… - Coopitalia : RT @Modiwebs: ????In occasione della presentazione del #RappCoop20 - Maura Latini, Ad Coop Italia, spiega come la pandemia di Covid19 ha camb… - stedipi : Parto comunque con un po' di ansia. Questa pandemia ha innegabilmente cambiato il modo di pensare e agire di tante… - saratripodi2 : RT @galatacla: #11settembre2001 L'attentato che 'avrebbe' cambiato x sempre il mondo. Da allora si sono succedute guerre, crisi finanziari… - FScalmati : RT @galatacla: #11settembre2001 L'attentato che 'avrebbe' cambiato x sempre il mondo. Da allora si sono succedute guerre, crisi finanziari… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia cambiato “La pandemia ha già cambiato la ristorazione, bisogna stare al passo”: a WineNews Cristina Bowerman WineNews La pandemia ha cambiato consumi e costumi, focus al Premio Ischia

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – La pandemia ha cambiato consumi ma anche costumi degli italiani, con una serie di mutamenti ancora in itinere. Se ne è discusso al Premio Ischia, nell’ambito del dibattit ...

Quando la classe politica vorrà mettere le scarpe

Nel giro di sei mesi la nostra esistenza è cambiata, sconvolta da un evento imprevisto – ma non imprevedibile – che ha messo in ginocchio il sistema economico globale, ha provocato 910mila morti e ha ...

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – La pandemia ha cambiato consumi ma anche costumi degli italiani, con una serie di mutamenti ancora in itinere. Se ne è discusso al Premio Ischia, nell’ambito del dibattit ...Nel giro di sei mesi la nostra esistenza è cambiata, sconvolta da un evento imprevisto – ma non imprevedibile – che ha messo in ginocchio il sistema economico globale, ha provocato 910mila morti e ha ...