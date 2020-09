La pandemia di Spagnola fu causata dal vaccino? Ma per favore! Il primo anti-influenzale arriva solo nel 1936

Leggi su open.online

(Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Circola in questi giorni un articolo del 7 settembre 2020 dal titolo «L’epidemia di influenza del 1918 (“”), fu una malattiadal», pubblicato dal sito Ununiverso.blog. L’articolo originale potrebbe essere quello del 2015 pubblicato dal sito Liberamenteservo.com dal titolo «Vaccinazione, il killer silenzioso… la storia si ripete», una narrativa basata sul falso, che viene rimessa in circolo durante la ricerca delcontro la Covid-19 per gli amdella teoria del complotto. La strana datazione Nell’articolo leggiamo: Se torniamo indietro al 1918, il periodo nel quale esplose l’influenza, noteremo come essa esplose subito dopo la fine ...