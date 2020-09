La nuova collezione casa di Gucci e altre idee shopping (Di sabato 12 settembre 2020) A casa con Gucci Come i vestiti, anche gli arredi della nostre case dicono molto di chi siamo e influenzano perfino come ci sentiamo. Eclettica e romantica la nuova collezione di mobili e gli oggetti Gucci Décor parla la stessa lingua di Alessandro Michele, direttore creativo della maison. Audaci accostamenti colore, fantasie intricate, fiori e animali da sogno i motivi ricorrenti della maison, a cui questa stagione si aggiungono i marmi delle sale dei Musei Capitolini a Roma, dove ha sfilato la Cruise 2020. Posacenere e scatole in porcellana, candele, tavole, vassoi, paraventi giocano con l’effetto trompe-l’oeil del motivo marmorizzato, dipinto a mano e made in Italy, come tutta la collezione di Gucci casa. Un ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 settembre 2020) AconCome i vestiti, anche gli arredi della nostre case dicono molto di chi siamo e influenzano perfino come ci sentiamo. Eclettica e romantica ladi mobili e gli oggettiDécor parla la stessa lingua di Alessandro Michele, direttore creativo della maison. Audaci accostamenti colore, fantasie intricate, fiori e animali da sogno i motivi ricorrenti della maison, a cui questa stagione si aggiungono i marmi delle sale dei Musei Capitolini a Roma, dove ha sfilato la Cruise 2020. Posacenere e scatole in porcellana, candele, tavole, vassoi, paraventi giocano con l’effetto trompe-l’oeil del motivo marmorizzato, dipinto a mano e made in Italy, come tutta ladi. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova collezione Moleskine Studio: la nuova collezione di taccuini personalizzati da 6 talenti dell'illustrazione Frizzifrizzi.it Sabato Shopping: i consigli del 12 settembre

Siamo già arrivati a metà Settembre, tempo di ritorno alla solita routine, che sia in ufficio o a scuola, anche se la normalità come la conoscevamo è ancora lontana. La vacanze sono finite già da un p ...

Venezia 2020, Giorgio Armani svela la collezione trucco Venezia

Quanto è bella e misteriosa... Venezia. Tanto quanto lo sono le nuove nuance create da Giorgio Armani per il trucco delle labbra. E ispirate alla città della Laguna e ai suoi colori. Nuance che cambia ...

