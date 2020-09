La modella russa morta era nuda: tutti i misteri sul caso di Galina Fedorova (Di sabato 12 settembre 2020) La modella russa morta era nuda. È un giallo quello della morte della modella russa Galina Fedorova, deceduta in Sardegna nei pressi della base Nato mentre si trovava su un gommone. La ricostruzione dell’amico fotografo non convince gli inquirenti: mistero sull’uso di un drone. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sono molti i misteri che ruotano attorno alla morte della modella russa Galina Fedorova, deceduta per annegamento sabato scorso al largo di Teulada, nel sud della Sardegna, mentre con un amico fotografo stava facendo una gita in gommone. Il sostituto procuratore di Cagliari Enrico Lusso ha aperto ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Laera. È un giallo quello della morte della, deceduta in Sardegna nei pressi della base Nato mentre si trovava su un gommone. La ricostruzione dell’amico fotografo non convince gli inquirenti: mistero sull’uso di un drone. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sono molti iche ruotano attorno alla morte della, deceduta per annegamento sabato scorso al largo di Teulada, nel sud della Sardegna, mentre con un amico fotografo stava facendo una gita in gommone. Il sostituto procuratore di Cagliari Enrico Lusso ha aperto ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Modella russa muore in mare, indagato l'amico fotografo #Sardegna - GisellaPagano : Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo - Cronaca - ANSA - EugenioBerto70 : Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo - infoitinterno : Morta la modella russa Galina Fedorova: è annegata - infoitinterno : Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo -

Ultime Notizie dalla rete : modella russa Modella russa muore in mare, indagato l'amico fotografo TGCOM Sardegna, modella annegata: indagato per omicidio l’amico fotografo

La morte della modella russa Galina Fedorova risale allo scorso sabato 5 settembre al largo di Teulada in Sardegna. La 35enne era stata recuperata ormai cadavere in acqua dalla capitaneria di porto do ...

Modella annegata in Sardegna, indagato l'amico fotografo

E' indagato per omicidio colposo Gerenius Taranov, il fotografo lituano che sabato scorso era con la modella russa Galina Fedorova, in vacanza in Sardegna e morta annegata nel mare al largo di Capo Te ...

La morte della modella russa Galina Fedorova risale allo scorso sabato 5 settembre al largo di Teulada in Sardegna. La 35enne era stata recuperata ormai cadavere in acqua dalla capitaneria di porto do ...E' indagato per omicidio colposo Gerenius Taranov, il fotografo lituano che sabato scorso era con la modella russa Galina Fedorova, in vacanza in Sardegna e morta annegata nel mare al largo di Capo Te ...