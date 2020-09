La luce blu sul grattacielo più alto del mondo per sapere il sesso del bambino. La trovata della coppia di influencer (Di sabato 12 settembre 2020) Una luce proiettata su un palazzo per far capire alla coppia il sesso del nascituro. Gli influencer Anas e Asala Marwah hanno scoperto il sesso del loro secondo figlio grazie ad una luce blu e la didascalia “È un ragazzo!”, proiettate sul Burj Khalifa di Dubai. Il costo di questa operazione, stando a quanto riportato … L'articolo La luce blu sul grattacielo più alto del mondo per sapere il sesso del bambino. La trovata della coppia di influencer NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Unaproiettata su un palazzo per far capire allaildel nascituro. GliAnas e Asala Marwah hanno scoperto ildel loro secondo figlio grazie ad unablu e la didascalia “È un ragazzo!”, proiettate sul Burj Khalifa di Dubai. Il costo di questa operazione, stando a quanto riportato … L'articolo Lablu sulpiùdelperildel. LadiNewNotizie.it.

MoresiIlaria : RT @Martinetus: I mussulmani furono accerchiati dalle truppe tatare da una parte e dall’altra moldavi e valacchi. Come una falce, disse Meh… - Martinetus : I mussulmani furono accerchiati dalle truppe tatare da una parte e dall’altra moldavi e valacchi. Come una falce, d… - sofijagds : RT @culobellogds: Luce blu vuol dire solo corri - _dearslim_ : Ho ordinato delle tote bags di velluto carine E domani mi arrivano gli occhiali con i filtri per la luce blu yuppi - blu_mirtillo : RT @docflipperino1: Speranza vede la luce in fondo al tunnel. O sono fotopsie o scotomi. A meno che non sia il treno... -

Ultime Notizie dalla rete : luce blu Luce blu: cos'è, cosa causa e come difendersi Ok Salute e Benessere Rara olla in vetro blu di età imperiale Lo scavo a Caldana continua a stupire

Si arricchisce il tesoro dello scavo di Caldana: è stata scoperta una olla cineraria in vetro di età imperiale. Il reperto, che sarà prossimamente restaurato, è stato riportato alla luce in uno dei du ...

Libro Blu 2019, l’Italia è unita: la crescita del settore dei giochi è da Nord a Sud

Campania e Lombardia le regioni dove si è sfidata maggiormente la dea bendata L'Italia è unita nel gioco. La fotografia che emerge dalla presentazione del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e de ...

Si arricchisce il tesoro dello scavo di Caldana: è stata scoperta una olla cineraria in vetro di età imperiale. Il reperto, che sarà prossimamente restaurato, è stato riportato alla luce in uno dei du ...Campania e Lombardia le regioni dove si è sfidata maggiormente la dea bendata L'Italia è unita nel gioco. La fotografia che emerge dalla presentazione del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e de ...