La Fotografia e l’esplorazione Urbana

(Di sabato 12 settembre 2020) Non esiste una vera e propria definizione concordata di esplorazione. La definisco come l’atto di accedere a luoghi tipicamente riservati al grande pubblico. In alcuni ambienti è anche noto come UE o urbex, ma spesso viene spesso scambiat per la semplice scoperta di proprietà “decadimento urbano” o “abbandono”. Tuttavia, la definizione più ampia comprende anche l’esplorazione di tetti, scarichi, fognature, cantieri edili o qualsiasi altro luogo che possa avere un accesso limitato. Nasce dalla curiosità di ciò che si trova dietro le porte chiuse. L’esplorazionee lasono attività che si escludono a vicenda, anche se la maggior parte degli esploratori ha a disposizione delle macchine fotografiche per catturare le proprie avventure. ...