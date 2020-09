"La Ferrari sa come risorgere, ma Vettel...". Fisichella a Libero: tedesco finito? (Di sabato 12 settembre 2020) «Il 1000° GP della Ferrari al Mugello? Forse era destino». L'emozione di vedere la Rossa a Scarperia, nel circuito di proprietà di Maranello, è tanta in Giancarlo Fisichella. E la sfoga in un'intervista direttamente da Magny Cours, dove questo weekend corre nel GT World Challenge Europe. Il 47enne pilota romano di riconoscimenti ne ha tanti: ex pilota Ferrari e di F1, ancora tesserato col Cavallino nella AF Corse. Dopo il Circus ha vinto due volte la 24 Ore di Le Mans (2012, 2014), l'obiettivo è fare tris la prossima settimana. Ma se la testa sarà in Francia, il cuore sarà al Mugello, per spingere Vettel e Leclerc. Fisichella, il 1000° Gp della Ferrari in F1 sarà in casa, una "prima" per il Circus a Scarperia. «Forse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) «Il 1000° GP dellaal Mugello? Forse era destino». L'emozione di vedere la Rossa a Scarperia, nel circuito di proprietà di Maranello, è tanta in Giancarlo. E la sfoga in un'intervista direttamente da Magny Cours, dove questo weekend corre nel GT World Challenge Europe. Il 47enne pilota romano di riconoscimenti ne ha tanti: ex pilotae di F1, ancora tesserato col Cavallino nella AF Corse. Dopo il Circus ha vinto due volte la 24 Ore di Le Mans (2012, 2014), l'obiettivo è fare tris la prossima settimana. Ma se la testa sarà in Francia, il cuore sarà al Mugello, per spingeree Leclerc., il 1000° Gp dellain F1 sarà in casa, una "prima" per il Circus a Scarperia. «Forse ...

