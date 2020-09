La dieta 6×6 fa perdere più peso | la nuova ricerca scientifica

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 12 settembre 2020) La restrizione calorica, da sola, potrebbe non essere sufficiente perper i soggetti affetti da diabete di tipo 2, con conseguente resistenza all’insulina. È quanto affermato da alcuni scienziati nell’ambito di unapresentata al Congresso europeo e internazionale sull’obesità. Maggiori dettagli sullo studio Lo studio, infatti, ha confrontato tre diversi tipi di regimi alimentari orientati alla perdita di, in un campione composto da 344 pazienti obesi affetti da diabete di tipo 2. Le tre diete erano una a basso contenuto di carboidrati, una a restrizione calorica ed infine una denominata 6×6, con un basso contenuto di carboidrati da svolgere in tre fasi. Per gli scienziati, quest’ultima si è rivelata più efficace, ed ha apportato ...