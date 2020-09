La Campania è la settima regione in Italia per nuovi casi: oggi 103 positivi (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 103 i positivi registrati in Campania nelle ultime 24 secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della regione. Di questi, 19 sono legati a rientri dalle vacanze. I tamponi effettuati sono stati 5.427. In Italia i nuovi casi sono 1501, con 6 decessi. I tamponi effettuati nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 92.706. La regione con più casi è la Lombardia (269), seguita da Veneto (173) e Lazio (155). La Campania è settima in Italia per contagi. L'articolo La Campania è la settima regione in Italia per nuovi casi: oggi 103 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 103 iregistrati innelle ultime 24 secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della. Di questi, 19 sono legati a rientri dalle vacanze. I tamponi effettuati sono stati 5.427. Insono 1501, con 6 decessi. I tamponi effettuati nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati 92.706. Lacon piùè la Lombardia (269), seguita da Veneto (173) e Lazio (155). Lainper contagi. L'articolo Laè lainper103 ...

napolista : La Campania è la settima regione in Italia per nuovi casi: oggi 103 positivi Su 5.427 tamponi effettuati in regione… - skyeltonblues : Lazio prima regione per ricoveri #Covid_19 , Campania terza, Puglia quarta, Sicilia settima, la vostra solidarietà… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania settima Con le famiglie Campania graduatoria 7: ecco la data dei pagamenti The Wam Meteo: prossima settimana ANCORA ESTATE, TRA CALDO ANOMALO e IMPROVVISI TEMPORALI

TRA CALDO ANOMALO E IMPROVVISI TEMPORALI: si potrebbe riassumere così in linea generale il tempo che ci aspetta nella nuova settimana con un protagonista quasi assoluto che sarà l'anticiclone afro med ...

Regionali Campania, Falasca (+Europa): “Voto di scambio cancro democrazia. Appello social per voto libero”

“Il voto di scambio è una triste realtà che caratterizza il nostro Paese e la Campania in particolare. Un cancro della democrazia che ha radici profonde: sono in molti a ‘vendere’ il proprio voto e c’ ...

TRA CALDO ANOMALO E IMPROVVISI TEMPORALI: si potrebbe riassumere così in linea generale il tempo che ci aspetta nella nuova settimana con un protagonista quasi assoluto che sarà l'anticiclone afro med ...“Il voto di scambio è una triste realtà che caratterizza il nostro Paese e la Campania in particolare. Un cancro della democrazia che ha radici profonde: sono in molti a ‘vendere’ il proprio voto e c’ ...