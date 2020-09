Kate Winslet Gli abiti sui red carpet e le grosse promozioni dei film | tutti soldi sprecati

(Di domenica 13 settembre 2020) Leper i, secondo, sono uno spreco di denaro, così come gliper i rede gli stressanti rituali dei premi.ha criticato gli sprechi di denaro che muovono l'industria di Hollywood, in particolar modo leper i- con manovre dispendiose - e le award season, con lo stress di dover indossare degligriffati ed essere perfette per il red. Nella stessa intervista a Vanity Fair USA in cuiha rinnegato Roman Polanski e Woody Allen e iche ha girato con i due registi, l'attrice si è ...

