Kanté, le giuste parole di Lampard. Ma l’unica cosa che conta è un’altra (Di sabato 12 settembre 2020) Frank Lampard ha sentenziato: “Kanté è un giocatore fantastico, mi piacerebbe che restasse al Chelsea”. cosa avrebbe dovuto dire un allenatore che ha avuto dal mercato riscontri e risposte straordinari? Esattamente quello che ha detto. Poi ci sono i fatti, quelli che piegano Kanté a pensare alla possibilità di fare un’esperienza altrove. E l’Inter è il club che lo intriga di più: ci sono stati contatti, evidentemente un’apertura con la promessa di riparlarne più avanti, quando il club nerazzurro avrà fatto sul mercato le necessarie operazioni in uscita. Poi ci sarà tempo per le entrate, magari per tornare su Kumbulla, per prendere un terzino sinistro (Marcos Alonso è un vecchio pallino di Conte, in lista da fine giugno quando ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Frankha sentenziato: “Kanté è un giocatore fantastico, mi piacerebbe che restasse al Chelsea”.avrebbe dovuto dire un allenatore che ha avuto dal mercato riscontri e risposte straordinari? Esattamente quello che ha detto. Poi ci sono i fatti, quelli che piegano Kanté a pensare alla possibilità di fare un’esperienza altrove. E l’Inter è il club che lo intriga di più: ci sono statitti, evidentemente un’apertura con la promessa di riparlarne più avanti, quando il club nerazzurro avrà fatto sul mercato le necessarie operazioni in uscita. Poi ci sarà tempo per le entrate, magari per tornare su Kumbulla, per prendere un terzino sinistro (Marcos Alonso è un vecchio pallino di Conte, in lista da fine giugno quando ...

Manuel35153327 : @CONDORMAGICO Vero...sta di fatto che oramai nessuno sa più niente. Comunque una cosa è certa: bisogna vendere per… - gianmilan76 : RT @RadioSportiva: ??? Luca #Pessina: #Kanté? E' il sogno di Conte. #Lautaro? Dubito vada al Barcellona. E' un mercato dove non è facile pia… - frances18008072 : RT @RadioSportiva: ??? Luca #Pessina: #Kanté? E' il sogno di Conte. #Lautaro? Dubito vada al Barcellona. E' un mercato dove non è facile pia… - Yuro_23 : RT @RadioSportiva: ??? Luca #Pessina: #Kanté? E' il sogno di Conte. #Lautaro? Dubito vada al Barcellona. E' un mercato dove non è facile pia… - RadioSportiva : ??? Luca #Pessina: #Kanté? E' il sogno di Conte. #Lautaro? Dubito vada al Barcellona. E' un mercato dove non è facil… -

Ultime Notizie dalla rete : Kanté giuste Kanté: Conte lo vuole e l'Inter ci prova. Kumbulla, per ora il prezzo è alto La Gazzetta dello Sport