Juventus Women | Salvai | “Servirà avere fame e cattiveria”

(Di sabato 12 settembre 2020) La stagione delleè appena iniziata, e la sensazione è quella che ci si prospettava: per continuare a vincere servirà qualcosa in più. È mancata in questa partenza Cecilia, indisponibile per il rientro da un infortunio. Il difensore piemontese, classe 1993 ha voluto dare comunque il suo supporto in vista del suo rientro, parlando ai microfoni diTV. Ha potuto assistere alle prime tre gare di campionato da fuori e ha commentato: “La squadra l’ho vista bene. Ci sono delle cose da migliorare ovviamente. Probabilmente i lunghi mesi di stop non hanno aiutato ma l’importante è vincere le partite. Non sono state gare semplici, tutte le squadre sono attrezzate ormai, dobbiamo stare sempre con la lampadina accesa.” LEGGI ...